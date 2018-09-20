Полное разоблачение. Что рассказала порноактриса о встречах с Трампом

Порноактриса Сторми Дэниелс написала книгу, посвященную президенту США Дональду Трампу. Отрывки из ее произведения Полное разоблачение опубликовало издание The Guardain и другие СМИ. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В книге Дэниелс раскрыла интимные подробности отношений с Трампом, а также некорректно высказалась об его способностях в постели. Кроме того, новоиспеченная писательница рассказала о политических связях Трампа и Хиллари Клинтон.

Пентхауз Трампа и Неделя акул

Сторми Дэниелс рассказала, что познакомилась с Дональдом Трампом в 2006 году. Это произошло на соревнованиях по гольфу на озере Тахо. Охранники пригласили Дэниелс на ужин, потом ее привезли в пентхауз Трампа.

Охранники пригласили Дэниелс на ужин, потом ее привезли в пентхауз Трампа

Актриса и раньше говорила об этом эпизоде. В книге она указала некоторые интимные подробности. Она написала, что это был наименее впечатляющий секс в ее жизни. По словам Дэниэлс, после этого случая Трамп звонил ей в течение года. Она отвечала на все звонки.

Сторми Дэниелс описала также эпизод, который произошел в 2007 году. В гостиничном номере они вместе смотрели шоу Неделя акул. Тогда Трампу позвонила Хиллари Клинтон, которая на тот момент соревновалась с Бараком Обамой за роль кандидата в президенты от Демократической партии.

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Дэниелс вспоминает, что Трамп говорил с Хиллари о гонке, часто повторяя про "наш план", но даже пока он говорил с Хиллари, все его внимание было приковано к акулам, вспоминает автор книги.

Соглашение о неразглашении

В книге Дэниелс также отметила, что Трамп самом деле никогда не хотел быть президентом США. Но когда он стал заметным кандидатом в 2016 году, актриса стала бояться за свою безопасность. Тем более, за год до того ей уже угрожали, заставляя молчать об отношениях с Трампом. В конце концов, в день выборов она согласилась подписать соглашение о неразглашении 130 тыс. долларов.

Альфа-самец и настоящий мужик

Эта книга вероятно выходит накануне выборов в Конгресс, но она вряд ли повредит Трампу, наоборот поддержит его имидж альфа-самца. Эксперт по управлению ситуацией Борис Тизенгаузен вспомнил, что предыдущие скандалы с сексуальными домогательствами не навредили репутации американского президента, а ядро ​​его электората одобрительно относилось к отношениям Трампа с женщинами.

Ситуацию освещает порноактриса, далекая от политики

Эксперт добавил, что информация о связи Трампа с Хиллари Клинтон также вряд ли навредит Трампу, ведь аудитория скептически отнесется к подобной информации, которую освещает женщина, далекая от политики, да еще и порноактриса. Сам факт, что роман Трампа со Сторми Дэниелс продолжался, когда у него родился ребенок, может повредить его супружеским отношениям, добавил эксперт.

"Пленки, которые опубликованы были накануне выборов, где Трамп неприятно говорил о женщинах, сыграли ему на пользу, потому что его электорат - белый американец со средним уровнем дохода. Они восприняли Трампа как мужика, который может общаться с женщинами. Не то, что там предыдущие дряблые кандидаты, типа Обамы или еще кого-то", - отметил Тизенгаузен.

Порноактриса и "политическая игра"

До тех пор, пока не появятся веские доказательства связей Трампа с Хиллари Клинтон или других событий, описанных в произведении Дэниелс, эта книга вряд ли навредит Трампу, сказал политолог-международник Виктор Каспрук. Он предположил, что Трамп мог общаться с Хиллари Клинтон ради какой-то своей политической игры.

Каспрук отметил, что мы сможем узнать больше, если Трамп и Клинтон решатся предоставить собственную версию событий. Эксперт резюмировал, что накануне выборов в сенат и конгресс будет представлено еще много компромата на кандидатов от республиканцев и демократов.

В августе бывшая помощница Трампа Омароса Маниґолт-Ньюман выпустила книгу об американском президенте. Она называется Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме во времена Трампа.

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В книге автор обвиняет Трампа в расизме и сексизме, изображает его как эгоистического и неуравновешенного человека. В описании книги сообщается, что в ней будет идти речь о "шокирующем взгляде на коррупцию и постоянных конфликтах нынешней администрации".