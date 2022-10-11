«Розовая мечта Путина». Зачем РФ пытается втянуть «бульбафюрера» и Беларусь в полноценную войну с Украиной — Жовтенко 11 октября, 17:44 Эксклюзив НВ Белорусский диктатор Александр Лукашенко вместе с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Россия пытается вовлечь Беларусь в полноценное участие в войне против Украины, чтобы лишить ВСУ возможности отвести войска с киевского направления и усилить ими контрнаступление на востоке или на юге, рассказал в эфире Радио НВ эксперт по вопросам международной безопасности Тарас Жовтенко.

«Создание так называемой РГВ (Региональной группы войск) — это штука, предусмотренная Союзным соглашением. В ней прописаны очень общие вещи, но понятно, что со стороны России это очередная попытка создать какую-то хотя бы минимальную ударную группу, чтобы не дать украинским защитникам отвести достаточное количество войск, например, с киевского направления для усиления нашего наступления на востоке или на юге. Это, скорее всего, первая стратегическая задача, которую должны выполнять сгруппированные войска», — пояснил эксперт.

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Также Жовтенко добавил, почему Россия сейчас активно требует участия от самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко:

«Вся история с бульбофюрером ( Лукашенко — ред.), его армией и участием в войне — это действительно розовая мечта Путина, особенно в нынешних условиях. Потому что и в лучшие для российской армии на поле боя времена, российский режим постоянно подталкивал белорусского диктатора принять участие непосредственно в войне, чтобы таким образом облегчить нелегкую судьбу, выпавшею на „русских витязей“, которые массово „удобряют“ украинскую землю».

По мнению эксперта, белорусскому диктатору с самого начала полномасштабной агрессии РФ против Украины удавалось уклоняться от полноценного участия белорусских военных в войне и он будет продолжать это делать:

«Бульбафюреру удавалось петлять все время, потому что его основная стратегическая версия <...> заключалась в том, что на самом деле белорусские войска защищают российскую армию от возможного удара коварного НАТО. <...> Очевидно, Лукашенко попытается и дальше усидеть на этом шпагате для того, чтобы, с одной стороны, якобы показывать свою готовность каким-то образом оказывать помощь России в агрессии против Украины; с другой — максимально избегать ситуации, когда белорусским военным придется действительно принять прямое непосредственное участие в войне и переходить белорусско-украинскую границу».