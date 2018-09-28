28 сентября 2018, пятница

Полковник ГРУ Чепига мог лично знать свою жертву Скрипаля - The Times

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Фото: theins.ru

"Месть и личная расправа могли сыграть определенную роль в покушении на Скрипаля"

Подозреваемый в отравлении в Солсбери сотрудник ГРУ Анатолий Чепига (Боширов) мог лично знать свою жертву Сергея Скрипаля, пишет The Times.

"Анатолий Чепига принимал участие в Чеченской войне, а Сергей Скрипаль в свое время предоставил британской разведке список агентов ГРУ в Европе, многие из которых служили в Афганистане или Чечне", - отмечается в сообщении.

Издание отмечает, что месть и личная расправа могли сыграть определенную роль в покушении на Скрипаля.

"Фактически, карьерный путь и опыт полковника Чепиги настолько точно отражает путь полковника Скрипаля, что появляется еще одна версия: убийца мог лично знать человека, которого отравил", - допускает издание.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

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13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

Позже односельчане узнали в "российском туристе" Боширове полковника ГРУ Анатолия Чепигу.

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