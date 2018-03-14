Поляки не влияют на политику Брюсселя: Дуда раскритиковал членство Польши в ЕС

Президент Польши Дуда раскритиковал членство Варшавы в ЕС и пожаловался, что поляки никак не влияют на политику Брюсселя.

"Очень часто люди говорят: Зачем нам Польша, Евросоюз - самое главное. Но, господа, вспомните годы раздела Польши, когда мы потеряли свою независимость в конце 18 века и исчезли с карты мира", - цитирует Дуду Newsweek.

По мнению Дуды, надежды на то, что благодаря ЕС прекратятся конфликты, войны, и воцарится мир, не оправдались.

"Вскоре все поняли, что войны продолжаются, а мы (поляки - Ред.) не имеем никакого влияния, и сами ничего не решаем... Дела Польши решаются сейчас далеко, в отдаленных столицах... Туда же идут деньги, которые мы зарабатываем, мы работаем на других", - посетовал президент Польши.

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Польша в данный момент является крупнейшим получателем средств из бюджета ЕС.

В 2017 году наблюдалось ухудшение отношений между Варшавой и Брюсселем из-за польской судебной реформы, которая, как считают в ЕС, подчиняет суды властям и лишает их свободы принятия решений.

20 декабря президент Польши Анджей Дуда подписал законы о Верховном суде и Национальном судебном совете, из-за которых Еврокомиссия рекомендовала ввести санкции.

В тот же день Еврокомиссия запустила процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши из-за этой реформы. Санкции ЕС будут введены лишь при их одобрении всеми членами союза. Однако Венгрия уже заявила, что будет блокировать все действия Брюсселя против Варшавы.

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что беспрецедентное решение Европейской комиссии о введении санкций против Варшавы является политическим и тяготит взаимные отношения.