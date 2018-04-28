Политзаключенного Сущенко перевели из одиночной камеры

Украинского журналиста Романа Сущенко, который незаконно удерживается в РФ по обвинению в шпионаже, перевели из "одиночки" в двуместную камеру. Об этом сообщил правозащитник Марк Фейгин в Facebook.
Ранее сообщалось, что Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России – соответствующее решение 24 апреля принял Совет палаты адвокатов Москвы. Причиной такого жесткого решения официально было названо употребление нецензурных высказываний в социальных сетях.
27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.
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Напомним, российские силовики задержали Романа Сущенко в Москве в ноябре 2016 года, обвинив в "сборе разведданных".
ФСБ РФ назвала украинца "полковником военной разведки", который "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну".
В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины это заявление опровергли.
28 марта Сущенко продлили срок содержания под стражей в изоляторе Лефортово еще на шесть месяцев.
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