Политзаключенного Клыха поместили в психиатрическую больницу

Политического заключенного Станислава Клыха, который незаконно удерживается в РФ, перевели из российской колонии в психиатрическую больницу. Об этом сообщила мать политзаключенного Тамара Клых в комментарии телеканалу Прямой.

"На сегодня я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу", – сообщила женщина.

Также мать Клыха сообщила, что во время последней встречи с политзаключенным адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья.

Об ухудшении состояния здоровья Станислава Клыха ранее также заявляла первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Политического заключенного ранее уже помещали в психиатрическую больницу российского города Магнитогорска. После чего состояние здоровья Клыха резко ухудшилось, он провел в коме шесть дней.

В организации Amnesty International рассказали, что Клых прошел насильное лечение в психиатрической больнице, после чего изменилось его поведение, а мама сообщает о следах пыток. Правозащитники считают, что к Клыху применили методы "советской карательной психиатрии", чтоб сломить волю.

Напомним, 15 апреля Клых написал письмо журналисту российского оппозиционного издания Новая газета, в котором рассказал об условиях содержания в российской Верхнеуральской колонии и своем психологическом состоянии.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клых - первые 9 лет, потом оба должны быть отправлены в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.

Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а их показания были получены российским следствием под пытками.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация Мемориал признала Карпюка и Клыха политзаключенными.