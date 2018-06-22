Полиция задержала в Нидерландах двух подозреваемых в подготовке теракта

Задержания были произведены после получения информации от службы разведки и безопасности

В Нидерландах полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке теракта и участии в террористической группировке, сообщает пресс-служба нидерландской прокуратуры.

Двое мужчин 22 и 27 лет были задержаны в Роттердаме вечером в воскресенье, 17 июня.

"Задержания были произведены после получения информации от службы разведки и безопасности", - сообщили в прокуратуре.

Также сообщается, что во время обысков в домах подозреваемых правоохранители изъяли телефоны, USB-накопители и другие носители информации. Задержанные имеют право общаться только со своими адвокатами.

В четверг, 21 июня, следственный судья арестовал обоих подозреваемых в две недели.

Напомним, полиция задержала в Нидерландах четырех подозреваемых в подготовке теракта.