Полиция задержала брата стрелка из Флориды, который проник на территорию школы

Стрельба в школе произошла 14 февраля, погибли 17 человек

Во Флориде полиция задержала младшего брата стрелка, жертвами которого стали 17 человек.

Как сообщает ABC News. 18-летний Захария Круз проехал на территорию школы на скейтборде. Он миновал все закрытые двери и ворота.

Правоохранителям он сказал, что приехал на место преступления брата, чтобы "подумать о школьной стрельбе и окунуться в нее".

Другие подробности задержания не сообщаются.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек. Это нападение стало одним из самых масштабных в истории США.

На месте происшествия задержали бывшего ученика школы - 19-летнего Николаса Круза. Он признался в содеянном, ему грозит смертельный приговор.