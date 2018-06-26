Полиция зачистила здание университета в Париже от мигрантов

Во вторник, 26 июня, полиция освободила здание Университета Париж VIII в Сент-Дени в пригороде Парижа от нелегальных мигрантов и активистов, которые "оккупировали" здание с января 2018 года.

Как передает AFP, 194 человека были доставлены в спортзал для оформления заявок на предоставление убежища, еще 160 "незаконных оккупантов" были эвакуированы из университета.

По данным издания, полиция применила слезоточивый газ, чтобы проникнуть внутрь. Им препятствовала группа из около 70 студентов и активистов, знавших о предстоящей операции. Они ночевали в университете и создали "человеческую" цепь, чтобы сдержать полицию.

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С 30 января 2018 года крыло кампуса заняли мигранты из Западной Африки, Судана и Эритреи. Весной к ним присоединились десятки студентов, протестующих против плана правительства по ужесточению требований к системе отбора в государственные университеты и других реформ.

Bonjour @prefpolice j’ose espérer aue vous ne metterez pas ces degradation sur le dos des etudiants de #Paris8 pic.twitter.com/bqs8k1tNhH — :(){ :|:& };: (@SeeMyPing) 26 июня 2018 г.

Напомним, что 4 июня полиция Парижа приступила к ликвидации двух незаконных лагерей беженцев. Были снесены незаконные лагеря на северо-востоке Парижа и в районе канала Сен-Мартен.