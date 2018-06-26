26 июня 2018, вторник

Полиция зачистила здание университета в Париже от мигрантов

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Полиция использовала слезоточивый газ
Фото: EldoRhaan via Twitter

Полиция использовала слезоточивый газ

Во вторник, 26 июня, полиция освободила здание Университета Париж VIII в Сент-Дени в пригороде Парижа от нелегальных мигрантов и активистов, которые "оккупировали" здание с января 2018 года.

Как передает AFP, 194 человека были доставлены в спортзал для оформления заявок на предоставление убежища, еще 160 "незаконных оккупантов" были эвакуированы из университета.

По данным издания, полиция применила слезоточивый газ, чтобы проникнуть внутрь. Им препятствовала группа из около 70 студентов и активистов, знавших о предстоящей операции. Они ночевали в университете и создали "человеческую" цепь, чтобы сдержать полицию.

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С 30 января 2018 года крыло кампуса заняли мигранты из Западной Африки, Судана и Эритреи. Весной к ним присоединились десятки студентов, протестующих против плана правительства по ужесточению требований к системе отбора в государственные университеты и других реформ.

Напомним, что 4 июня полиция Парижа приступила к ликвидации двух незаконных лагерей беженцев. Были снесены незаконные лагеря на северо-востоке Парижа и в районе канала Сен-Мартен.

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