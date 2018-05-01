Полиция Великобритании проверяет безопасность всех двойных агентов из России после нападения на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл, сообщает Independent.

Отвечая на вопрос, были ли обнаружены ответственные за нападение на Скрипача и его дочь Юлию, он ответил: "Еще нет".

Напомним, 4 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По данным следствия, против Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество Новичок российского производства.

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Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

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