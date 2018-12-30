Полиция в Германии и Нидерландах задержала пятерых сирийцев по подозрению в подготовке терактов Сегодня, 12:49 36 Цей матеріал також доступний українською Полиция двух стран продолжает расследование

В немецком городе Майнц и голландском городе Роттердам правоохранители задержали пятерых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет из "незападных стран" по подозрению в подготовке теракта.

Об этом сообщает Zeit.

Голландские правоохранители направили запрос в полицию Майнца относительно задержания 26-летнего сирийца, который подозревается в подготовке теракта в Нидерландах.

Сообщается, что сириец нелегально проживал в Германии и суд должен принять решение о его экстрадиции в Нидерланды.

В тот же день в Роттердаме задержали четырех подозреваемых в подготовке к совершению террористического акта. Расследование продолжается.

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