Полиция в Германии и Нидерландах задержала пятерых сирийцев по подозрению в подготовке терактов
В немецком городе Майнц и голландском городе Роттердам правоохранители задержали пятерых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет из "незападных стран" по подозрению в подготовке теракта.
Об этом сообщает Zeit.
Голландские правоохранители направили запрос в полицию Майнца относительно задержания 26-летнего сирийца, который подозревается в подготовке теракта в Нидерландах.
Сообщается, что сириец нелегально проживал в Германии и суд должен принять решение о его экстрадиции в Нидерланды.
В тот же день в Роттердаме задержали четырех подозреваемых в подготовке к совершению террористического акта. Расследование продолжается.
В Барселоне усилили меры безопасности из-за угрозы терактов
Теракт в Charlie Hebdo: во Францию экстрадировали подозреваемого