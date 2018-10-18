Полиция Турции ищет останки саудовского журналиста в лесу Стамбула - СМИ

Турецкая полиция начала поиски останков исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Белградском лесу Стамбула и на ферме в соседней провинции Ялова, сообщает Yeni Şafak со ссылкой на осведомленные источники.
По данным источников, полиция "не будет ограничивать свое расследование зданиями консульства Саудовской Аравии и резиденции консула в Стамбуле".
"Ожидается, что команды при необходимости приступят к раскопкам в Белградском лесу [Стамбула] и ферме в Яловой", - сообщила газета.
По данным местных СМИ, один из фургонов, перевозивших некоторых членов саудовского "отряда убийц", в день исчезновения Хашкаджи был замечен в популярном среди арабов районе Яловой.
Напомним, что турецкие правоохранители провели обыски в резиденции генерального консула Саудовской Аравии и в здании генконсульства в Стамбуле. По данным СМИ, во время следственных действий были обнаружены доказательства убийства журналиста.
Смотрите также
Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он планировал получить необходимые для заключения брака документы. Представители властей Турции утверждают, что Хашкаджи пытали, убили и расчленили в здании консульства. В расправе над журналистом подозревают "отряд убийц" - 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли из Эр-Рияда накануне и сразу после исчезновения Хашкаджи вернулись на родину.
Саудовские чиновники отрицают обвинения, настаивая, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.
Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста.
Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования