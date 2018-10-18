Полиция Турции ищет останки саудовского журналиста в лесу Стамбула - СМИ

Журналист пропал больше двух недель назад

Турецкая полиция начала поиски останков исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Белградском лесу Стамбула и на ферме в соседней провинции Ялова, сообщает Yeni Şafak со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, полиция "не будет ограничивать свое расследование зданиями консульства Саудовской Аравии и резиденции консула в Стамбуле".

"Ожидается, что команды при необходимости приступят к раскопкам в Белградском лесу [Стамбула] и ферме в Яловой", - сообщила газета.

По данным местных СМИ, один из фургонов, перевозивших некоторых членов саудовского "отряда убийц", в день исчезновения Хашкаджи был замечен в популярном среди арабов районе Яловой.

Напомним, что турецкие правоохранители провели обыски в резиденции генерального консула Саудовской Аравии и в здании генконсульства в Стамбуле. По данным СМИ, во время следственных действий были обнаружены доказательства убийства журналиста.

Смотрите также Вошел в консульство и пропал. Что известно об исчезновении саудовского журналиста в Стамбуле и почему его ищут три страны

Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он планировал получить необходимые для заключения брака документы. Представители властей Турции утверждают, что Хашкаджи пытали, убили и расчленили в здании консульства. В расправе над журналистом подозревают "отряд убийц" - 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли из Эр-Рияда накануне и сразу после исчезновения Хашкаджи вернулись на родину.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, настаивая, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.