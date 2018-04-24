Полиция Торонто установила личность подозреваемого в наезде на людей водителя - СМИ

Следователи считают, что наезд фургона на пешеходов был терактом

Полиция Торонто установила личность водителя, подозреваемого в совершении наезда на пешеходов, сообщает телеканал CTV со ссылкой на источники в национальной безопасности.

По данным телеканала, водителя зовут Алек Минассян (Alek Minassian), ранее он не состоял на учете в полиции.

Мотивы его действий также пока не известны.

"Это будет длительное расследование. У нас есть несколько свидетелей. У нас много камер видеонаблюдения...", - сказал и. о. начальника городской полиции Торонто Питер Юэн.

Как сообщает Reuters со ссылкой на спецслужбы США, следователи считают, что наезд фургона на пешеходов в канадском Торонто был терактом.

"Источник сообщил, что нет никаких оснований полагать, что инцидент, во время которого арендованный фургон протаранил толпу, был несчастным случаем", - отмечает агентство.

Напомним, 23 апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия. По последним данным, жертвами наезда стали девять человек, еще 16 получили ранения.

Позже полиция задержала водителя.