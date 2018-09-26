Полиция Страсбурга задержала уроженца Чечни по подозрению в подготовке теракта

В Страсбурге по подозрению в подготовке теракта задержан 18-летний чеченец

Во французском городе Страсбург полиция задержала 18-летнего уроженца Чечни, которого подозревают в подготовке теракта.

Как сообщает Le Point, по аналогичному обвинению также был задержан его младший брат. Он якобы связывался с напавшим на прохожих с ножом в мае этого года в Париже около оперы Гарнье.

Задержанный признал, что долго изучал сайты, посвященные террористической организации Исламское государство. При этом он утверждает, что делал это исключительно в образовательных целях.

12 мая в Париже около Оперы Гарнье неизвестный с ножом напал на прохожих, в результате чего погиб один человек, еще четверо были ранены. Самого нападавшего застрелили сотрудники правоохранительных органов. Позже было установлено, что нападавшим был уроженец Чечни 1997 года рождения. Ответственность за нападение взяла на себя ИГ.