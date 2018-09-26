26 сентября 2018, среда

Полиция Страсбурга задержала уроженца Чечни по подозрению в подготовке теракта

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Страсбурге по подозрению в подготовке теракта задержан 18-летний чеченец

В Страсбурге по подозрению в подготовке теракта задержан 18-летний чеченец

Во французском городе Страсбург полиция задержала 18-летнего уроженца Чечни, которого подозревают в подготовке теракта.

Как сообщает Le Point, по аналогичному обвинению также был задержан его младший брат. Он якобы связывался с напавшим на прохожих с ножом в мае этого года в Париже около оперы Гарнье.

Задержанный признал, что долго изучал сайты, посвященные террористической организации Исламское государство. При этом он утверждает, что делал это исключительно в образовательных целях.

12 мая в Париже около Оперы Гарнье неизвестный с ножом напал на прохожих, в результате чего погиб один человек, еще четверо были ранены. Самого нападавшего застрелили сотрудники правоохранительных органов. Позже было установлено, что нападавшим был уроженец Чечни 1997 года рождения. Ответственность за нападение взяла на себя ИГ.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове