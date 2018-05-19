Полиция США рассказала о подробностях стрельбы в школе штата Джорджия

В результате стрельбы возле школы в округе Клейтон американского штата Джорджия погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в местной полиции, пишет AP.

Отмечается, что выстрелы прозвучали на парковке Mount Zion High School. После церемонии вручения дипломов и выпускного в школе гости начали разъезжаться, и на парковке между водителями произошел спор.

В результате стрельбы погибла женщина.

Напомним, утром в пятницу, 18 мая, в результате стрельбы в школе Санта Фе погибли девять учащихся и учитель. Шериф города Эд Гонсалес заявил, что задержаны два человека и стрельба прекращена.

По подозрению в стрельбе в школе города Санта Фе в штате Техасс задержан 17-летний ученик. По данным СМИ, шериф Эд Гонсалес назвал имя задержанного 17-летнего подозреваемого - Димитриос Пагуртзис.

Кроме того, полиция заявляет о найденных взрывных устройствах в школе, в 40 милях (65 км) к югу от города.