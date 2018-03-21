Полиция сообщила подробности задержания мужчины, рассылавшем посылки с бомбами в Техасе

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Подозреваемый в осуществлении нескольких взрывов на территории Техаса покончил с собой

Подозреваемый в осуществлении нескольких взрывов на территории Техаса покончил с собой

Полиция американского штата Техас заявила, что подозреваемый в осуществлении нескольких взрывов на территории штата в последний месяц, покончил с собой.

Как сообщает DW, он подорвал себя в машине при попытке полицейских арестовать его.

С начала марта в Техасе взорвались уже шесть посылок. В результате взрывов погибли два человека, еще четверо получили тяжелые ранения.

Следователи предположили связь между этими взрывами. Что является их целью - непонятно. Первоначально предполагалась расистская подоплека взрывов, так как их жертвами стали афроамериканцы и латиноамериканка. Однако три взрыва носили безадресный характер.

За информацию, которая поможет расследованиям, была назначена награда в 115 000 долларов.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в рассылке посылок с бомбами застрелил офицер полиции при задержании.

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