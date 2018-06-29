Полиция сообщила новые подробности нападения на редакцию газеты Capital Gazette

Американская полиция установила личность мужчины, который устроил стрельбу в редакции Capital Gazette в Аннаполисе штата Мэриленд.

Как сообщает CBS News, подозреваемый оказался 38 летним жителем Мэриленда по имени Джаррод Рамос.

Личность стрелка удалось установить благодаря базе данных паспортов и водительских прав, поскольку сам злоумышленник отказался сотрудничать со следствием и повредил себе кончики пальцев, чтобы сделать невозможной идентификацию по отпечаткам.

По данным полиции, атака на редакцию была спланированной и целенаправленной.

Согласно сообщениям в Twitter Рамоса, он много лет судился Capital Gazette из-за обвинений в клевете. В 2011 году мужчину судили за насилие и преследование в отношении некой женщины, причем Рамос признал свою вину. Однако, когда о его деле написала газета, мужчина подал в суд, называя статью клеветой. Судья встал на сторону издания.

Также стали известны новые подробности нападения на редакцию газеты. Отмечается, что стрелок открыл огонь из дробовика через стеклянную дверь, сотрудники редакции пытались спрятаться от пуль на полу и под столами. Через некоторые время мужчина по неизвестным причинам прекратил стрельбу.

Следователи предполагают, что стрелок находился в здании редакции некоторые время перед тем, как начать атаку. При обыске в рюкзаке мужчины нашли дымовые шашки или, по другим данным, светошумовые гранаты.

Напомним, в редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельба. Сообщается о пятерых погибших. Стрелявший мужчина был задержан.