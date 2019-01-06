Полиция Парижа сообщила о 34 арестах в отношении участников протеста "желтых жилетов" Сегодня, 13:43 2 Цей матеріал також доступний українською Количество пострадавших неизвестно

Во время субботних протестов "желтых жилетов" в Париже, местная полиция осуществила 34 ареста, передает DPA со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Собеседник издания не назвал количество пострадавших среди полицейских и протестующих.

Напоминаем, в субботу, 5 января, протесты "желтых жилетов", которые начинались мирно, переросли в массовые беспорядки. Демонстранты атаковали офис спикера французского правительства Бенджамина Гриво, разрушив передние двери здания. Гриво и чиновников потом эвакуировали правоохранители.

В восьмую субботу около 50 тысяч человек приняли участие в протестах по всей Франции. Полиция насчитала около 3,5 тысяч демонстрантов в Париже.

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.

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