Полиция оцепила здание парламента Великобритании из-за подозрительного вещества

Британская полиция проводит первоочередные следственные действия в связи с обнаружением подозрительного вещества в здании парламента в Вестминстере.

Как сообщила Reuters пресс-секретарь британского парламента, в связи с инцидентом территория вокруг здания оцеплена, эвакуация не проводилась.

"Мы знаем о потенциальной ситуации, связанной с подозрительным веществом. Полиция Лондона ведет расследование", - говорится в заявлении.

Напомним, что в английском городке Солсбери отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию с помощью вещества нервно-паралитического действия.

После этого случая в парламенте Британии призвали провести тщательное расследование 14 подозрительных случаев смерти, которые произошли за последние годы на территории Великобритании.