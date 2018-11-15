Полиция оцепила территорию возле посольства РФ в Берлине после обнаружения подозрительного предмета

Немецкая полиция оцепила территорию возле посольства РФ в Берлине после того, как в одной из припаркованных машин был обнаружен подозрительный предмет.
Оцеплена часть бульвара Унтер-ден-Линден, а также станция городской электрички Бранденбургские ворота, передает T-Online.
Полиция обнаружила подозрительный предмет в машине человека, который находится в розыске.
Позже появилась информация о том, что подозрительный предмет не представляет опасности. Полиция обещает вскоре снять оцепление.
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