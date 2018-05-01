Полиция Орегона расследует дело оленей со стрелами в теле

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За информацию о браконьерах обещано вознаграждение в размере 2600 долларов
Rose Ann Eschmann / Oregon State Police

За информацию о браконьерах обещано вознаграждение в размере 2600 долларов

Государственная полиция штата Орегон начала расследование дела оленей со стрелами в теле.

Об этом сообщает Государственная полиция Орегона на своем Facebook.

На прошлой неделе сотрудники Государственного департамента рыбоводства и дикой природы узнали об олене на юго-западе Орегона, который шел со стрелой в своем теле. Вместе с несколькими полицейскими они отправились в район недалеко от города Шейди-Коув, чтобы найти оленя и, возможно, усыпить его. На месте они обнаружили второго оленя, пронзенного стрелой. Оба оленя могли двигаться и охотно поедали пищу, раны не выглядели опасными для жизни. Местные также сообщили им, что видели третьего раненого оленя.

Орегонская охотничья ассоциация предлагает вознаграждение в размере 2600 долларов за информацию, ведущую к аресту ответственных лиц.

«Браконьерство уничтожает будущие поколения диких животных, истребляет популяцию и является нарушением закона», - сказали в полиции штата.

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По словам представителя госдепартамента, в штате Орегон сезон стрельбы из лука и охоты на оленей проходит с августа по сентябрь и с ноября пр декабрь.

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