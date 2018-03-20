Полиция не нашла вины беспилотного такси Uber в смертельном ДТП в Аризоне

В полиции заявили, что беспилотное такси Uber, вероятно, невиновно в смертельном ДТП в Аризоне

Полиция города Темпе американского штата Аризона, по предварительным данным, не находит признаков вины беспилотного автомобиля Uber в ДТП с гибелью велосипедистки.

Об этом заявила глава местной полиции, сообщает San Francisco Chronicle.

Водитель, который находился за рулем ехавшего в автономном режиме внедорожника Volvo, отметил, что погибшая женщина выскочила неожиданно.

По его словам, среагировать и избежать столкновения было трудно, независимо от того, в каком режиме находился автомобиль, автономном или управляемом.

По предварительным данным, беспилотный Volvo двигался в зоне ограничения скорости в 35 миль в час со скоростью в 38 миль/ч (61 км/ч).

По словам офицера полиции, ДТП случилось примерно в ста метрах от пешеходного перехода.

Предварительно я предполагаю, что Uber вряд ли виноват в этом происшествии", - сказала глава полиции.

Кроме того, установлена личность погибшей, это 49-летняя Элейн Херцберг.

Ранее сообщалось, что в городе Темпе беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину. Это первая известная смертельная авария с участием беспилотной машины Uber.