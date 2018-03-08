Полиция Москвы задержала участниц пикета против домогательств

Одиночный пикет против сексуальных домогательств к журналисткам в Москве

В Москве полиция задержала двух активисток Социалистической альтернативы Светлану Кушталову и Айтен Якубову, которые проводили одиночные пикеты у здания Госдумы России, сообщает Медиазона.

Активисток задержали после того, как одна из участниц отказалась давать паспорт в руки полицейского. Полицейские сказали, что задерживают их за курение в общественном месте, сославшись при этом на статью о распитии алкогольных напитков. Сообщается, что активисток отвезли в участок и затем отпустили, заявив, что это поблажка "только в честь 8 марта".

В четверг у здания Госдумы прошла серия пикетов против сексуальных домогательств к журналисткам. Участники акции потребовали расследовать обвинения в отношении российского депутата Леонида Слуцкого.

На днях журналистки Би-би-си, телеканала Дождь и RTVi сообщили о том, что депутат Слуцкий их домогался. Корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова опубликовала расшифровку аудиозаписи интервью со Слуцким, во время которого он провел рукой по ее интимным местам.

Напомним, 8 марта марши в защиту прав женщин прошли в городах Украины. В акции в Киеве участвовали около 400 человек. После марша на некоторых активисток напали ультраправые. Также правые сорвали феминистический марш в Ужгороде, облив участниц краской.