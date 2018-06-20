20 июня 2018, среда

Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в причастности ко взрыву в метро

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От взрыва пострадали пять человек
Фото: @LAS_HART

От взрыва пострадали пять человек

Полиция Лондона задержала 23-летнего мужчину по подозрению в причастности ко взрыву на станции метро Саусгейт.

В полиции считают, что взрыв был вызван неисправной аккумуляторной батареей, пишет ВВС

Мужчина была задержан по подозрении в действии, которое могло привести ко взрыву, а также нанести ущерб, повредить имущество или поставить под угрозу безопасность на железной дороге.

Ранее сообщалось, что взрыв был незначительной силы. Станцию метро закрыли и оцепили полицейским кордоном. В результате инцидента пострадали пять человек.

 

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