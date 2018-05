Полиция ликвидировала мужчину, устроившего стрельбу в Панама-Сити

Мужчина, который забаррикадировался с оружием в жилом доме американского города Панама-Сити, штат Флорида, был убит полицейскими, передает CBS News.

Представитель пресс-службы шерифа округа Бей Рут Корли заявила, что подозреваемого идентифицировали как 49-летнего Кевина Роберта Холройда. По ее словам, причины, по которым произошла стрельба, пока неизвестны.

Очевидцы происшествия рассказали, что прогремело около 50 выстрелов. Шериф округа Бей Том Форд сообщил, что мужчина вел стрельбу из винтовки. Тело преступника, как отметил шериф, было обнаружено роботом, которого запустили в дом для анализа ситуации.

I've been in firefights and this is exactly what it sounds like.



The difference is this isn't Iraq, it's Panama City, Florida. pic.twitter.com/K3NnIrv5jN — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) 22 мая 2018 г.

I am going into hour 3 here at the active shooter scene in Panama City. We are at 19th Street and Beck Ave. Law enforcement have packed the area, the suspected shooter is in Briarwood Apartments. pic.twitter.com/WwidF3IQyF — Erin Morgan WMBB (@ErinMorganTV) 22 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в американском городе Панама-Сити, штат Флорида, произошла стрельба. Подозреваемый забаррикадировался в квартире одного из многоквартирных домов и устроил перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов, окруживших здание. Перестрелка продолжалась несколько часов.

В результате один человек получил незначительное ранение, его госпитализировали в местную больницу.