Полиция ликвидировала мужчину, устроившего стрельбу в Панама-Сити

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Перестрелка продолжалась несколько часов
Фото: Walton Co. Sheriff ‏via Twitter

Перестрелка продолжалась несколько часов

Мужчина, который забаррикадировался с оружием в жилом доме американского города Панама-Сити, штат Флорида, был убит полицейскими, передает CBS News.

Представитель пресс-службы шерифа округа Бей Рут Корли заявила, что подозреваемого идентифицировали как 49-летнего Кевина Роберта Холройда. По ее словам, причины, по которым произошла стрельба, пока неизвестны.

Очевидцы происшествия рассказали, что прогремело около 50 выстрелов. Шериф округа Бей Том Форд сообщил, что мужчина вел стрельбу из винтовки. Тело преступника, как отметил шериф, было обнаружено роботом, которого запустили в дом для анализа ситуации.

Ранее сообщалось, что в американском городе Панама-Сити, штат Флорида, произошла стрельба. Подозреваемый забаррикадировался в квартире одного из многоквартирных домов и устроил перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов, окруживших здание. Перестрелка продолжалась несколько часов.

В результате один человек получил незначительное ранение, его госпитализировали в местную больницу.

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