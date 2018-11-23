Полиция Косово задержала первых подозреваемых по делу об убийстве сербского политика Ивановича

Полиция непризнанного Косово задержала первых подозреваемых в связи с убийством одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича в январе.

Как сообщает Reuters, во время спецоперации в ночь на 23 ноября были задержаны трое подозреваемых, включая двух бывших полицейских.

Специальное подразделение полиции провело обыск на севере города Косовска-Митровица, где проживает сербское население. В заявлении полиции указано, что все трое задержанных были сербами. Четвертый серб был задержан за сопротивление полицейским во время спецоперации.

Власти Сербии назвали действия полиции Косово попыткой запугать косовских сербов. "Конечной целью этого является запугивание всех сербов в Косово. Какая цель ареста людей на рассвете?" – заявили в администрации президента Сербии Александра Вучича.

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Напомним, что 16 января 2018 года в городе Косовска-Митровица застрелили государственного секретаря по делам Косово в правительстве Сербии Оливера Ивановича.

Убийство 64-летнего лидера косовских сербов произошло в день, когда в Брюсселе после 13-месячного перерыва должны были начаться переговоры делегаций Косово и Сербии.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.