Полиция Италии изъяла рекордную партию героина на судне из Ирана

Полиция Италии изъяла 270 кг героина, который был спрятан на судне, прибывшем из Ирана.
Как передает Reuters, грузовое судно вышло из иранского порта Бендер Аббас, проделав путь через Германию и Испанию, прежде чем вернутся в Средиземное море. 17 октября судно причалило в итальянский порт Генуя.
В полиции рассказали, что героин был спрятан в мешках из-под бентонитовой глины. Но следователи не были уверены, когда и где наркотики были доставлены на судно. Для разоблачения наркоторговцев была проведена спецоперация.
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Согласно сообщению, полицейские разрешили перевезти часть груза, как и планировалось, в Нидерланды. После этого грузовик с нелегальным грузом проехал через Швейцарию, Францию и Бельгию, прежде чем добраться до нидерландского города Розендал. Когда грузовик заехал на склад 2 ноября, итальянские и нидерландские полицейские провели обыски в помещении и арестовали двух мужчин турецкого происхождения.
Это крупнейшая партия наркотиков, изъятая итальянскими правоохранителями за последние 20 лет.
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