08 ноября 2018, четверг

Полиция Италии изъяла рекордную партию героина на судне из Ирана

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Героин был спрятан в мешках
Фото: скрин видео

Героин был спрятан в мешках

Полиция Италии изъяла 270 кг героина, который был спрятан на судне, прибывшем из Ирана.

Как передает Reuters, грузовое судно вышло из иранского порта Бендер Аббас, проделав путь через Германию и Испанию, прежде чем вернутся в Средиземное море. 17 октября судно причалило в итальянский порт Генуя.

В полиции рассказали, что героин был спрятан в мешках из-под бентонитовой глины. Но следователи не были уверены, когда и где наркотики были доставлены на судно. Для разоблачения наркоторговцев была проведена спецоперация.

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Согласно сообщению, полицейские разрешили перевезти часть груза, как и планировалось, в Нидерланды. После этого грузовик с нелегальным грузом проехал через Швейцарию, Францию ​​и Бельгию, прежде чем добраться до нидерландского города Розендал. Когда грузовик заехал на склад 2 ноября, итальянские и нидерландские полицейские провели обыски в помещении и арестовали двух мужчин турецкого происхождения.

Это крупнейшая партия наркотиков, изъятая итальянскими правоохранителями за последние 20 лет.

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