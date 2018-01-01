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Полиция Франции опубликовала фото подозреваемого в стрельбе в центре Страсбурга

Сегодня, 09:48
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Стрелка разыскивают сотни правоохранителей

Полиция Франции обнародовала фото подозреваемого в стрельбе в центре Страсбурга.

Правоохранители объявили 29-летнего Шерифа Шекатта в розыск.

Как сообщает ВВС, поисками стрелка занимаются сотни полицейских, военных и пограничников по обе стороны франко-германской границы. 

К поискам также подключилась полиция Германии после заявления представителя МВД Франции о том, что подозреваемый мог покинуть страну.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Погибли три человека, еще 13 получили ранения.

По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дал показания полиции.

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.

Теги:   Фото Страсбург Полиция Франция

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