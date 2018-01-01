Полиция Франции опубликовала фото подозреваемого в стрельбе в центре Страсбурга
Полиция Франции обнародовала фото подозреваемого в стрельбе в центре Страсбурга.
Правоохранители объявили 29-летнего Шерифа Шекатта в розыск.
Как сообщает ВВС, поисками стрелка занимаются сотни полицейских, военных и пограничников по обе стороны франко-германской границы.
К поискам также подключилась полиция Германии после заявления представителя МВД Франции о том, что подозреваемый мог покинуть страну.
Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Погибли три человека, еще 13 получили ранения.
По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дал показания полиции.
Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.