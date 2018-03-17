Полиция Британии в целях безопасности связалась с россиянами, получившими убежище

Полиция начала связываться с россиянами, которые получили убежище в Великобритании

В Великобритании полиция начала связываться с россиянами, которые получили убежище в стране, чтобы обсудить вопрос их безопасности.

Такие меры были приняты в связи с убийством бизнесмена Николая Глушкова, бывшего соратника Бориса Березовского, сообщает ВВС.

Ранее полиция называла минимальным риск для россиян, живущих в Великобритании, однако сейчас решила пересмотреть это решение.

Напомним, 12 марта, в своем лондонском доме был обнаружен мертвым российский олигарх Николай Глушков, который получил политическое убежище в Великобритании.

Глушков был близким другом другого беглого олигарха Бориса Березовского, чье тело было обнаружено в лондонском доме его жены 23 марта 2013 года.

Смерть российского олигарха наступила вследствие удушения. По данным СМИ, Глушкова могли задушить собачим поводком.

Полиция Лондона начала расследование смерти российского олигарха Николая Глушкова по статье об убийстве.