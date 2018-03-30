Полиция Британии устроила досмотр самолета из Москвы, в МИД России негодуют

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в пятницу, 30 марта, в лондонском аэропорту Хитроу полиция без объяснения причин начала досмотр самолета российской авиакомпании Аэрофлот, назвав это провокацией.

"Британцы на данный момент приступили к этому досмотру, о котором заявляли, не выпуская командира из кабины, не позволяя ему присутствовать при досмотре. Все действия британских властей производятся в ультимативной манере", - цитирует Интерфакс заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, поведение британской полиции свидетельствует о желании провести манипуляции на борту без свидетелей.

На место досмотра выехали сотрудники российского посольства в Великобритании.

В полиции Лондона опровергли заявление российского МИД о досмотре лайнера.

"Мы проинформированы о сообщениях, распространяемых в социальных сетях. Просим принять к сведению, что столичная полиция не проводит обыск самолета Airbus, прибывшего из Москвы в Хитроу", - говорится в сообщении.

Напомним, что отношения между Москвой и Лондоном накалились после отравления боевым токсическим веществом бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Британия возложила ответственность за применение силы на Россию и выслала 23 российских дипломатов. К ответным мерам присоединился ряд стран Запада и НАТО. На что Россия ввела зеркальные меры.

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