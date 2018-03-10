Полиция Британии проводит следственные действия на кладбище, где похоронены родные Скрипаля - The Guardian

Полиция Британии проводит следственные действия на кладбище в Солсбери, где похоронены жена и сын бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, пишет The Guardian.

По данным СМИ, полиция окружила участок на кладбище с могилами родственников экс-шпиона. Над могилой его сына возвели палатку. С мест захоронения взяли какие-то образцы для исследования.

Тем временем, в полиции опровергли любые сообщения об эксгумации тел и заявили, что таких планов не было.

Правоохранители заявили, что дочь Скрипаля за три дня до отравления была на могиле брата.

Отмечается, что супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 году от рака, его сын умер в марте прошлого года в Санкт-Петербурге при неизвестных обстоятельствах.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери, графство Уилтшир в Англии. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании. По данным СМИ, он продолжал передавать ценную информацию иностранным спецслужбам после переезда в Великобританию.