Полиция Британии: Оставшегося после отравления Скрипалей Новичка хватило бы для отравления тысяч людей

Остатками Новичка после отравления Скрипалей можно было отравить тысячи людей

По данным британской полиции, после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солбери во флаконе осталось такое количество нервно-паралитического вещества Новичок, которого бы хватило для отравления нескольких тысяч человек.

Об этом в эфире программы Панорама на телеканале ВВС заявил офицер британской полиции Дин Хейдон, который руководит расследованием.

"Сложно точно сказать, но, вероятно, несколько тысяч. Очень вероятно. Количество в бутылочке и метод, которым его нанесли на дом Скрипаля, были абсолютно безрассудными", - сказал Хейдон.

Он также продемонстрировал точную копию флакона с отравляющим веществом.

"Как вы видите, по размеру бутылочка очень небольшая. У нее был запаянный колпачок, который и содержал Новичок. Нападавшие вскрыли контейнер, вставили дозатор, а затем сверху поместили разбрызгиватель", - пояснил Хейдон.

По мнению британской полиции, флакон был специально сконструирован так, чтобы его можно было легко пронести через систему досмотра в аэропорту, а затем собрать и использовать без угрозы для здоровья исполнителей отравления.

"Когда мы нашли бутылочку, там еще содержалось существенное количество Новичка, - сказал Хейдон.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

Вскоре выяснилось, что настоящее имя "Александра Петрова" - Александр Евгеньевич Мишкин. По данным журналистов, Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.