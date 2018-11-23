Полиция Британии: Оставшегося после отравления Скрипалей Новичка хватило бы для отравления тысяч людей

По данным британской полиции, после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солбери во флаконе осталось такое количество нервно-паралитического вещества Новичок, которого бы хватило для отравления нескольких тысяч человек.
Об этом в эфире программы Панорама на телеканале ВВС заявил офицер британской полиции Дин Хейдон, который руководит расследованием.
"Сложно точно сказать, но, вероятно, несколько тысяч. Очень вероятно. Количество в бутылочке и метод, которым его нанесли на дом Скрипаля, были абсолютно безрассудными", - сказал Хейдон.
Он также продемонстрировал точную копию флакона с отравляющим веществом.
"Как вы видите, по размеру бутылочка очень небольшая. У нее был запаянный колпачок, который и содержал Новичок. Нападавшие вскрыли контейнер, вставили дозатор, а затем сверху поместили разбрызгиватель", - пояснил Хейдон.
По мнению британской полиции, флакон был специально сконструирован так, чтобы его можно было легко пронести через систему досмотра в аэропорту, а затем собрать и использовать без угрозы для здоровья исполнителей отравления.
"Когда мы нашли бутылочку, там еще содержалось существенное количество Новичка, - сказал Хейдон.
- Читайте также: "Потерял все": пострадавший вместе со Скрипалями полицейский рассказал, как Новичок изменил его жизнь
Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.
Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.
По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.
5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.
Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.
Вскоре выяснилось, что настоящее имя "Александра Петрова" - Александр Евгеньевич Мишкин. По данным журналистов, Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования