Полиция Болгарии отпустила гражданина Румынии после допроса в деле об убийстве журналистки

Полиция Болгарии после допроса освободила гражданина Румынии, который был задержан в рамках расследования убийства журналиста-расследователя Виктории Мариновой.

Как передает Reuters, мужчину освободили без предъявления обвинений.

"Работа продолжается. На данный момент мы не можем обнародовать новые факты или обстоятельства. Гражданин Румынии будет освобожден", - сказал начальник полиции города Русе Теодор Атанасов.

Напомним, что полиция Болгарии для проверки алиби задержала гражданина Румынии украинского происхождения.

6 октября в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналиста и телеведущую Викторию Маринову. Перед смертью 30-летняя женщина была изнасилована, избита и задушена.

У полиции нет доказательств того, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельностью.

Смотрите также "Это казнь". Почему убийство 30-летней журналистки в Болгарии возмутило весь Евросоюз

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирование от Европейского союза.