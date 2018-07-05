Полиция арестовала женщину, которая взобралась на Статую Свободы

Полиция Нью-Йорка арестовала женщину, которая забралась на постамент Статуи Свободы.

Об этом передает CNN.

По данным телеканала, женщина протестовала против политики "нулевой толерантности" президента Дональда Трампа относительно нелегальной миграции, включая те ее положениями, по которым детей разлучают с родителями.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина забралась на пъедестал Статуи Свободы в Нью-Йорке.

В соответствии с политикой "нулевой толерантности", которую администрация Дональда Трампа начала проводить в последнее время, взрослых мигрантов задерживали и, как правило, оставляли под стражей до суда, а детей забирали у родителей. Эта практика вызвала резкую критику правозащитников, прессы и оппонентов президента. С критикой дискриминационной политики, но не своего мужа, выступила также первая леди США, жена Трампа, Мелания Трамп.

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20 июня Дональд Трамп подписал указ, согласно которому детей будут забирать у взрослых мигрантов, только если не будет подтверждено их родство, или взрослые будут представлять угрозу их безопасности. Во всех остальных случаях семьи должны быть вместе.

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