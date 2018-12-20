Полицейским Франции повысят зарплату на фоне протестов "желтых жилетов" Сегодня, 11:44 51 Цей матеріал також доступний українською Заработная плата будет повышена в среднем на 120 евро

Правительство Франции пошло на уступки профсоюзам полицейских и согласилось постепенно повысить заработную плату правоохранителям, сообщает France 24.

Заработная плата будет повышена в среднем на 120 евро в месяц и до 150 евро для старших офицеров к концу 2019 года. Правительство пошло на уступки после угрозы полицейских начать забастовку и реагировать только на чрезвычайные ситуации. Первое повышение оклада в размере 40 евро произойдет в январе 2019 года.

Также будет рассмотрен вопрос выплаты задолженности по сверхурочной работе, которая к концу 2018 года достигла почти 275 миллионов евро.

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

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