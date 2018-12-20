Иван Яковина
Мировая гибридная война. Что получает и теряет Путин
Богдан Данилишин
Об экономических итогах 2018 года
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
Гарольд Джеймс
Еще одна революция

Полицейским Франции повысят зарплату на фоне протестов "желтых жилетов"

Сегодня, 11:44
51
Цей матеріал також доступний українською

Заработная плата будет повышена в среднем на 120 евро

Правительство Франции пошло на уступки профсоюзам полицейских и согласилось постепенно повысить заработную плату правоохранителям, сообщает France 24.

Заработная плата будет повышена в среднем на 120 евро в месяц и до 150 евро для старших офицеров к концу 2019 года. Правительство пошло на уступки после угрозы полицейских начать забастовку и реагировать только на чрезвычайные ситуации. Первое повышение оклада в размере 40 евро произойдет в январе 2019 года. 

Также будет рассмотрен вопрос выплаты задолженности по сверхурочной работе, которая к концу 2018 года достигла почти 275 миллионов евро.

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности

 

 

Теги:   Полиция Франция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 07:23

article_img
"Дорогостоящая ошибка": в США сенаторы критикуют решение о выводе войск из Сирии

Читайте также

События

Сегодня, 10:02

article_img
Под своим крестом. Семь фактов о рождении Православной церкви Украины и ее главе
События

Вчера, 21:45

article_img
Деревья всей страны, подчиняйтесь! Как в СССР пытались изменить климат и саму природу
События

Вчера, 20:45

article_img
Сочетание цинизма и контроля. Что представляет собой СИЗО Лефортово, где удерживаются пленные украинские моряки

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться