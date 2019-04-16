#
Владимир Фесенко
Чего ждать от дебатов Порошенко и Зеленского
Иван Компан
Делайте ставки, господа избиратели
Павел Казарин
Любой ценой. В чем задача Зеленского
Ульяна Супрун
Вы – в информационном пузыре. Как выбраться?
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Политолог Березовец связал пожар в Нотр-Дам с приездом Зеленского

Вчера, 01:26
2796
Цей матеріал також доступний українською
Политолог Березовец связал пожар в Нотр-Дам с приездом Зеленского - фото

Тарас Березовец\Facebook

Тарас Березовец

Политолог и ведущий телеканала Прямий Тарас Березовец написал, что пожар в соборе Парижской Богоматери может быть связан с визитом в столице Франции кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть", - заявил Березовец.

Сообщения Тараса Березовца прокомментировала посол Франции в Украине Изабель Дюмонт. В своем комментарии она также отметила главу МИД Украины Павла Климкина и аккаунт министерства.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства. 

Теги:   собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери Франция Тарас Березовец

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Вчера, 21:34

img
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет - Макрон
Политика

Вчера, 16:52

img
Штабы Порошенко и Зеленского заключили соглашение об аренде с НСК Олимпийский
Футбол

Вчера, 21:39

img
Анонс матча Лиги чемпионов. Когда и где смотреть Манчестер Сити - Тоттенхэм

Выбор редакции

Страны

Вчера, 13:18

img
Трагедия Нотр-Дама: что известно о причинах пожара, утратах собора и шансах его восстановить
Политика

Вчера, 13:16

img
Опрос КМИС: Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 72% украинцев, Порошенко – 25%
Политика

Вчера, 16:16

img
Вместо Зеленского. Главное из дебатов Порошенко и Данилюка в эфире ICTV

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться