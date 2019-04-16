Политолог Березовец связал пожар в Нотр-Дам с приездом Зеленского Вчера, 01:26 2796 Цей матеріал також доступний українською Тарас Березовец\Facebook Тарас Березовец Тарас Березовец\Facebook

Политолог и ведущий телеканала Прямий Тарас Березовец написал, что пожар в соборе Парижской Богоматери может быть связан с визитом в столице Франции кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.



"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть", - заявил Березовец.

Сообщения Тараса Березовца прокомментировала посол Франции в Украине Изабель Дюмонт. В своем комментарии она также отметила главу МИД Украины Павла Климкина и аккаунт министерства.



15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.