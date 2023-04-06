Эстонский политик посетил оккупированный Мариуполь, увидев там «хорошо нарядных детей, танцевавших вальс»

6 апреля, 23:59
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Андрес Райд (Фото:Mike Calamus/Twitter)

Андрес Райд (Фото:Mike Calamus/Twitter)

Представитель эстонской правой партии EKRE Андрес Райд заявил, что ездил в оккупированный Мариуполь Донецкой области, «не увидев там доказательств похищения детей».

Об этом сообщает радиостанция Kuku.

второй вопрос — в том, зачем кому-то с освобожденных украинских территорий куда-то ехать? Напротив, уехавшие могут просто вернуться на освобожденную территорию. В местной школе меня встретили хорошо одетые дети, которые учились танцевать вальс для выпускного», - заявил Райд.

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Политик заявил, что с оккупированных территорий Украины люди также выезжают в РФ, потому что «там у них много родственников», а в Донецкой области «всегда было преимущественно русскоязычное население».

Глава партии EKRE Хенн Пилуаас в комментарии изданию Postimees отметил, что не знал о поездке члена партии в Мариуполь.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который также нацелен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Мариуполь Эстония Война в Украине Дети Война России против Украины

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