Галина Вдовиченко
Мосты внутри страны
Павел Баев
Путин заигрался на Ближнем Востоке
Андерс Аслунд
Схема Приватбанка. В чем обвиняют Коломойского в США
Андрей Смирнов
Зеленский получает уже половину голосов
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Politico: Спикер Палаты представителей заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме

Сегодня, 07:35
Цей матеріал також доступний українською
Politico: Спикер Палаты представителей заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме - фото

REUTERS/Carlos Barria

Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси что хотела бы тюремного заключения для президента Дональда Трампа, сообщает Politico.

По данным издания, такое заявление Пелоси сделала во время обсуждения с главой комитета по юстиции Палаты представителей Джерри Надлером.

Спикер настаивала на том, чтобы начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Этим должен заняться как раз комитет Надлера, который не спешит атаковать президента.

«Я не хочу, чтобы его отстранили от должности, я хочу, чтобы его посадили в тюрьму», — цитируют Пелоси источники Politico.

Она также отметила, что рассчитывает на поддержку в том числе и республиканцев в деле отстранения Трампа от должности.

Основанием для возможного импичмента члены Демократической партии называют возможное препятствование Трампом деятельности комиссии Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.

Пелоси также не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента.

Теги:   США Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 14:39

img
Дать бой мажоритарным феодалам: Садовый сделал предложение Вакарчуку и Гриценко
События

Вчера, 17:24

img
Борьба с онкологией, медицинский каннабис и проект Я, Нина. Интервью Янины Соколовой — видео
Культура

Сегодня, 08:03

img
Это же новый взгляд. Нобелевский лауреат Алексиевич похвалила Владимира Зеленского за образ мышления

Выбор редакции

Ритейл/Недвижимость

Сегодня, 09:21

img
Рынок на шестерых. Кому принадлежат киевские пятизвездочные отели
Политика

Вчера, 16:11

img
Неординарный альянс. Каким будет политический союз Кличко и Саакашвили
События

Вчера, 20:45

img
Я, Нина. История телеведущей Янины Соколовой и пять вещей о раке и жизни с ним, которые следует знать

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться