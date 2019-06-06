Politico: Спикер Палаты представителей заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси что хотела бы тюремного заключения для президента Дональда Трампа, сообщает Politico.
По данным издания, такое заявление Пелоси сделала во время обсуждения с главой комитета по юстиции Палаты представителей Джерри Надлером.
Спикер настаивала на том, чтобы начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Этим должен заняться как раз комитет Надлера, который не спешит атаковать президента.
«Я не хочу, чтобы его отстранили от должности, я хочу, чтобы его посадили в тюрьму», — цитируют Пелоси источники Politico.
Она также отметила, что рассчитывает на поддержку в том числе и республиканцев в деле отстранения Трампа от должности.
Основанием для возможного импичмента члены Демократической партии называют возможное препятствование Трампом деятельности комиссии Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы.
Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.
Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.
Пелоси также не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента.