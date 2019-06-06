Politico: Спикер Палаты представителей заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме Сегодня, 07:35 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме REUTERS/Carlos Barria

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси что хотела бы тюремного заключения для президента Дональда Трампа, сообщает Politico.

По данным издания, такое заявление Пелоси сделала во время обсуждения с главой комитета по юстиции Палаты представителей Джерри Надлером.



Спикер настаивала на том, чтобы начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Этим должен заняться как раз комитет Надлера, который не спешит атаковать президента.

«Я не хочу, чтобы его отстранили от должности, я хочу, чтобы его посадили в тюрьму», — цитируют Пелоси источники Politico.

Она также отметила, что рассчитывает на поддержку в том числе и республиканцев в деле отстранения Трампа от должности.

Основанием для возможного импичмента члены Демократической партии называют возможное препятствование Трампом деятельности комиссии Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.



Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.

Пелоси также не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента.

