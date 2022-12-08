Politico признало Путина «неудачником года»

8 декабря, 09:34
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Журналисты считают, что мечта Владимира Путина о великой России вряд ли сбудется (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Журналисты считают, что мечта Владимира Путина о великой России вряд ли сбудется (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Авторитетное американское издание Politico признало российского диктатора Владимира Путина «неудачником года».

Причиной этому стал его провал в Украине, который привел к потере репутации не только в мире, но и в самой РФ.

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Захватив в первые дни полномасштабного вторжения значительные территории, после начала контрнаступления ВСУ российская армия стала их стремительно терять, что привело в итоге к ее позорному бегству из Херсона на левый берег Днепра.

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Такое фиаско спровоцировало раскол внутри прокремлевски настроенных граждан РФ и рекордное падение рейтинга Путина, а вынужденное объявление мобилизации в стране, чтобы восполнить колоссальные потери оккупационных войск, еще больше усугубило ситуацию.

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«Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось… Войска, которые ненадолго угрожали Киеву, едва удерживаются на востоке страны. Его решение призвать сотни тысяч новых солдат заставило мужчин призывного возраста покинуть страну», — отмечает Politico.

При этом журналисты считают, что неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для соседних с Россией стран.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский был признан изданием самым влиятельным человеком Европы 2022 года.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Politico Война России против Украины

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