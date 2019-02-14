Politico: Экс-мер Нью-Йорка намерен потратить $500 миллионов на борьбу с Трампом Сегодня, 07:37 68 Цей матеріал також доступний українською EPA Майкл Блумберг хочт не допустить переизбрания Трампа на второй срок EPA

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен потратить минимум 500 миллионов долларов, чтобы не допустить избрания Дональда Трампа на второй срок, пишет Politico со ссылкой на источники в Демократической партии США.

Отмечается, что с конца ноября на Блумберга работает команда политтехнологов, которые разрабатывают два возможных сценария: деньги пойдут либо на избирательную кампанию самого Блумберга, либо бизнесмен окажет помощи кандидату, который победит на праймериз Демократической партии.



Второй сценарий также предполагает, что Блумберг использует все данные, начиная от тщательно исследованных анкет избирателей до данных опросов на темы, которые наиболее волнуют электорат, чтобы помочь выдвинутому демократами кандидату "окончить срок президентства Трампа".

Издание также отмечает, что в случае, если Блумберг решит идти в президенты, 500 миллионов долларов могут оказаться не максимальным, а минимальным размером финансирования кампании - эти деньги пойдут на прохождение партийных праймериз.

Выдвигаясь на пост мэра Нью-Йорка, Блумберг потратил на избирательную кампанию 100 миллионов долларов, заявил его советник Кевин Шики.

Сам бизнесмен пока не определился, пойдет ли он на выборы в 2020 году.

Майкл Блумберг был избран мэром Нью-Йорка в 2001 году, впоследствии он дважды переизбирался. Изначально миллиардер баллотировался от Республиканской партии. В прошлом году он вступил в Демократическую партию.

Ожидалось, что он выставит свою кандидатуру на президентских выборах 2016 года, но Блумберг не стал этого делать и поддержал Хиллари Клинтон.