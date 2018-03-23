Политический терроризм: Семь самых громких атак на мировые парламенты

Памятник депутатам и членам правительства Армении, погибшим в 1999 году в результате нападения боевиков

Следствие по делу Надежды Савченко, которую подозревают в организации теракта в стенах Верховной Рады в Киеве, может занять два-три месяца, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, нардеп планировала покушение на ключевых представителей украинской власти, включая депутатов, президента и министров, с помощью гранатометов и крупнокалиберных винтовок. 22 марта Луценко обнародовал в парламенте видеоматериалы, свидетельствующие в пользу версии следствия.

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НВ собрало истории самых известных атак на национальные парламенты.

Серия терактов в Тегеране, 2017-й год

Утром 7 июня 2017 года четверо боевиков, переодетых женщинами, проникли на территорию парламентского комплекса в столице Ирана Тегеране. Внутри здания террористы открыли стрельбу, а один из них, по данным иранских официальных СМИ, взорвал себя.

До сессионного зала, где в тот момент как раз заседали иранские депутаты, террористы не добрались, однако открыли огонь по людям из окон здания парламента. В то же время парламентарии решили не прерывать заседание и даже делали селфи, позже попавшие в западные СМИ. Спикер парламента Али Лариджани заявил, что атака является "тривиальным делом" и с ней разберутся силы безопасности. Все нападавшие были убиты иранскими силовиками.

Иранские депутаты не только не прервали заседание во время теракта, но и делали селфи / Фото Golnar Motevalli via Twitter

Одновременно в то же утро еще одна атака была совершена на мавзолей Хомейни в Тегеране – памятник-усыпальницу аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни, лидера исламской революции. Несколько боевиков попытались ворваться в мавзолей: один из них взорвал себя, другой террорист открыл огонь по людям, еще одну нападавшую задержала полиция.

Всего этот двойной теракт унес как минимум 17 жизней, еще 43 человека были ранены. Ответственность за нападение власти Ирана возложили на террористов Исламского государства. Уже через неделю иракская армия нанесла удар по базам боевиков на востоке Сирии, официально назвав эту атаку ответом на теракт в Тегеране.

Атаки на парламент Афганистана в 2015-м и 2017-м годах

Дерзкое нападение на афганский парламент произошло в Кабуле 22 июня 2015-го года. Террорист-смертник за рулем автомобиля, начиненного взрывчаткой, сумел прорваться через кордон охраны вокруг парламента и взорвать машину у его стен. Мощный взрыв сотряс здание парламента: зал заседаний, где как раз проходило заседание, наполнился пылью и дымом, часть штукатурки обвалилась прямо на депутатов. Парламентариев спешно эвакуировали.

После теракта у стен афганского парламента в Кабуле депутатов срочно эвакуировали / Фото Naqibullah Faiq via Facebook

Еще шестеро вооруженных боевиков с РПГ и автоматами Калшникова вступили в двухчасовый бой с силами безопасности. В итоге всех террористов убили, никто из депутатов не пострадал. Однако случайными жертвами атаки стали как минимум два человека – женщина с ребенком, – еще около 40 гражданских лиц получили ранения.

Ответственность за нападение взяло на себя террористическое движение Талибан, приурочив его к назначению нового министра обороны Афганистана. Атаку резко осудили многие мировые лидеры и парламенты, а ООН назвала ее "оскорблением демократии".

Схожий теракт Талибан организовал 10 января 2017-го года. Машину, начиненную взрывчаткой, террористы взорвали перед зданием парламента Афганистана. Когда на место прибыли сотрудники органов безопасности, произошел взрыв второй бомбы в таком же автомобиле. Вследствие атаки около 40 человек погибли, более 70 получили ранения.

В районе Дарул-Аман, где было совершено нападение, находится не только афганский парламент, но и ряд министерств, Американский университет, а также российское посольство.

Стрельба на Парламентском холме Оттавы, 2014-й год

Утром 22 октября 2014 года Майкл Зихаф-Бибо - 32-летний уроженец Канады ливийского происхождения, обратившийся в ислам - расстрелял одного из солдат почетного караула возле Национального военного мемориала Канады. Инцидент произошел на Парламентском холме Оттавы - в комплексе государственных зданий в самом центре канадской столицы.

Депутаты забаррикадировались в зале с помощью древков от национальных флагов.

Затем террорист ворвался в центральное здание парламента Канады, где как раз заседали депутаты. Сумев преодолеть сопротивление полицейского на входе, Зихаф-Бибо забежал внутрь здания, где был застрелен сотрудниками парламентской службы безопасности. Как писали канадские СМИ, во время инцидента канадский премьер Стивен Харпер нашел убежище в небольшом подсобном помещении, а депутаты забаррикадировались в зале с помощью древков от национальных флагов.

Вследствие атаки полиция оцепила весь центр Оттавы в поисках дополнительных угроз и возможных сообщников преступника. Позже было обнародовано видео, которое Зихаф-Бибо записал накануне покушения. В нем он объяснил свои действия религиозными взглядами и протестом против внешней политики Канады. Как выяснилось позже, отец террориста воевал в Ливии в 2011 году против сил Муаммара Каддафи.

Взрыв в парламенте Ирака, 2007-й год

12 апреля 2007-го года террорист-смертник взорвал себя в ресторане Совета представителей Ирака – парламента страны, расположенного в строго охраняемой "зеленой зоне" Багдада. Боевик проник в здание парламента в обеденное время, когда в парламентском кафе как раз собрались депутаты.

В результате покушения погиб один из них - представитель шиитского Объединенного иракского альянса, имевшего на тот момент большинство в парламенте. Более 20 человек были ранены. Позже в помещении были обнаружены еще несколько неразорвавшихся "поясов шахида".

Нападение на парламент Индии, 2001-й год

Резонансная атака на символ индийской демократии – парламент страны в Нью-Дели – произошла 13 декабря 2001 года. Группа террористов на автомобиле с поддельными номерами министерства внутренних дел Индии заехала через кордоны охраны на внутреннюю территорию индийского парламента.

Машина боевиков врезалась в автомобиль индийского вице-президента Кришана Канта, находившегося в здании, после чего из нее выскочили и открыли огонь пятеро террористов, вооруженные автоматами АК-47, гранатометами, пистолетами и гранатами. На одном из боевиков был пояс смертника.

Силовики вступили в бой с терористами, напавшими на парламент Индии в 2001 году / Скриншот фильма 2001 Indian Parliament attack CRPF INDIA



За полчаса до атаки индийский парламент решил прервать свое заседание до следующего дня, однако в здании все еще находились около 100 ключевых индийских политиков. Среди них – депутаты, вице-президент, несколько министров, лидер оппозиции. Никто из них не пострадал, однако в перестрелке с террористами (все пятеро боевиков были убиты) погибли также около десятка полицейских и представителей службы безопасности парламента. Общее число жертв составило 14 человек, боле 20 человек были ранены.

Индия возложила ответственность за нападение на две исламских пакистанских террористических организации - Джаиш-е-Мухаммад (Армия Мухаммеда) и Лашкаре-Тайба (Армия Бога). В 2013 году в Индии казнили главного организатора атаки Мохаммеда Афзала Гуру, задержанного вскоре после теракта. Атака на парламент спровоцировала крупнейшее приграничное противостояние вооружённых сил Индии и Пакистана в современной истории двух стран (в 2001-2002 годах).

Теракт в армянском парламенте, 1999-й год

Трагедией завершилось обычное заседание Национального собрания Армении в Ереване 27 октября 1999 года. В парламенте как раз был день депутатских вопросов к правительству, во время которого в здании обычно присутствовали почти все члены Кабмина. Во время выступления министра финансов Армении Левона Бархударяна в зал ворвались пятеро вооруженных боевиков и почти сразу же открыли стрельбу.

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Жертвами покушения стали премьер-министр Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Демирчян, вице-спикеры Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутат Армен Арменакян и депутат Микаел Котанян – все они погибли. Еще один депутат, находившийся в тот момент в здании парламента, умер от сердечного приступа.

Боевики взяли в заложники депутатов и членов правительства и выстроили их живым щитом у каждой из дверей зала заседаний

Боевики взяли в заложники остававшихся в здании депутатов и членов правительства – всего около 50 человек, - выстроили живой щит из заложников у каждой из дверей зала заседаний и потребовали встречи с президентом Армении Робертом Кочаряном. По свидетельству депутатов-заложников, террористы были намерены добиваться формирования временного правительства.

Почти сутки силовики и власти Армении, а также сами захваченные политики, вели переговоры с боевиками. К утру обстановку удалось разрядить, захватчики отпустили заложников в обмен на гарантии личной безопасности. Все пятеро террористов были арестованы, включая их лидера Наири Унаняна – экс-представителя радикальной партии Армянская революционная федерация, политического активиста и участника акций в поддержку карабахского движения. Он, как и большинство боевиков, получил пожизненный срок.

Атака на британский парламент в 1974-м году и Пороховой заговор

В середине 1970-х Ирландская республиканская армия - военизированная группировка, добивавшая самостоятельности Северной Ирландии от Великобритании, - совершила целую серию кровавых терактов в Соединенном Королевстве.

Одной из самых резонансных стала атака на Вестминстерский дворец, где заседает британский парламент. Утром 17 июня 1974 года в британскую Ассоциацию прессы поступил звонок: человек, говоривший с ирландским акцентом, сообщил о заложенном в парламенте взрывном устройстве весом около 9 кг.

Через шесть минут бомба взорвалась в Вестминстер-холле – старейшей и самой охраняемой части парламентского комплекса в Лондоне. В здании начался пожар, взрыв также повредил газовую магистраль. Вследствие теракта были ранены 11 человек.

После взрыва в Вестминстер-холле начался пожар / Фото PA Archive/Press Association Images

Нападение стало самым громким покушением на британский парламент со времен знаменитого Порохового заговора 1605 года – неудавшейся попытки взорвать здание во время тронной речи монарха, короля Якова I. Теракт готовила группа английских католиков во главе с Гаем Фоксом с целью уничтожить короля, симпатизировавшего протестантам и предпринявшего ряд репрессий в отношении католиков.

Взрыв был намечен на 5 ноября 1605 года, для его организации заговорщики доставили в помещения под залом заседаний Палаты лордов около 2,5 тонн пороха в бочках. Однако заговор был раскрыт, годовщина его провала со временем стала одним из главных неофициальных праздников в Британии – она носит название Ночи Гая Фокса или Ночи фейерверков.