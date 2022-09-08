Политическая карьера Путина подходит к концу — Огрызко 8 сентября, 14:25 Российский диктатор Владимир Путин ждет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во Владивостоке, 7 сентября (Фото:Valery Sharifulin/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России в интервью Радио НВ заявил, что политическая карьера российского диктатора Владимира Путина подходит к концу.

В эфире Радио НВ Огрызко подчеркнул, что Путин «будет изгнанником» и с ним «уже никто не будет говорить» и выразил сомнение, что российский диктатор полетит на встречу руководителей стран G20, потому что он «боится всего», а «гарантии обеспечения его безопасности почти нулевые».

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Экс-глава МИД Украины добавил, что не представляет, как представители цивилизованного мира будут сидеть с Путиным за одним столом.

«Его политическая карьера подходит к концу. А вместе с политической и физическая, потому что в России по-другому не бывает. Проигравший царь перестает быть царем», — констатировал Огрызко.

Он также отметил, что Украине следует задуматься о дальнейших шагах уже после Путина.

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова первыми регионами, жители которых способны выступить против кремлевского режима, являются Татарстан и Чечня.



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