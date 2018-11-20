Полиция Мельбурна арестовала троих подозреваемых в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов Австралии арестовали троих мужчин, подозреваемых в подготовке теракта в Мельбурне, сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.
"Предполагается, что трое арестованных были вовлечены в подготовку к планированию террористического акта в Мельбурне. Операция продолжается, дополнительная информация будет предоставлена позже", - говорится в тексте.
THREE PEOPLE ARRESTED IN COUNTER TERRORISM OPERATION IN MELBOURNE: Victoria Police would like to reassure the community that the threat has been contained and there is no on-going threat. More → https://t.co/StbfgbQimz pic.twitter.com/pmf8ta6t9B— Victoria Police (@VictoriaPolice) 19 ноября 2018 г.
Как передает АВС, глава полиции штата Виктория Грэм Эштон рассказал, что мужчины в последние несколько дней пытались получить полуавтоматическую винтовку для совершения нападения.
"Они планировали осуществить теракт в людном месте, чтобы убить настолько много людей насколько возможно... Мы знаем, что их вдохновляла ИГ", - заявил .
Полиция отказалась назвать имена подозреваемых, однако сообщила, что все трое - граждане Австралии турецкого происхождения. Двое из задержанных являются братьями-последователями ИГ.
По информации СМИ, подозреваемым является 30-летний мужчина из Далласа, 26-летний с Кемпбелфилда и 21-летний - с Гринвайв.
Сейчас их допрашивает полиция.
Australian police arrest three men who were allegedly preparing to attack the public in Melbourne https://t.co/TNDuk7p5LU pic.twitter.com/SPIysMlJjC— Reuters Top News (@Reuters) 20 ноября 2018 г.
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