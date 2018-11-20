20 ноября 2018, вторник

Полиция Мельбурна арестовала троих подозреваемых в подготовке теракта

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Все трое задержанных - граждане Австралии турецкого происхождения

Все трое задержанных - граждане Австралии турецкого происхождения

Сотрудники правоохранительных органов Австралии арестовали троих мужчин, подозреваемых в подготовке теракта в Мельбурне, сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

"Предполагается, что трое арестованных были вовлечены в подготовку к планированию террористического акта в Мельбурне. Операция продолжается, дополнительная информация будет предоставлена позже", - говорится в тексте.

Как передает АВС, глава полиции штата Виктория Грэм Эштон рассказал, что мужчины в последние несколько дней пытались получить полуавтоматическую винтовку для совершения нападения.

"Они планировали осуществить теракт в людном месте, чтобы убить настолько много людей насколько возможно... Мы знаем, что их вдохновляла ИГ", - заявил .

Полиция отказалась назвать имена подозреваемых, однако сообщила, что все трое - граждане Австралии турецкого происхождения. Двое из задержанных являются братьями-последователями ИГ.

По информации СМИ, подозреваемым является 30-летний мужчина из Далласа, 26-летний с Кемпбелфилда и 21-летний - с Гринвайв.

Сейчас их допрашивает полиция.

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