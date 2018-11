Полиция Мельбурна арестовала троих подозреваемых в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов Австралии арестовали троих мужчин, подозреваемых в подготовке теракта в Мельбурне, сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

"Предполагается, что трое арестованных были вовлечены в подготовку к планированию террористического акта в Мельбурне. Операция продолжается, дополнительная информация будет предоставлена позже", - говорится в тексте.

THREE PEOPLE ARRESTED IN COUNTER TERRORISM OPERATION IN MELBOURNE: Victoria Police would like to reassure the community that the threat has been contained and there is no on-going threat. More → https://t.co/StbfgbQimz pic.twitter.com/pmf8ta6t9B