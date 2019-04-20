Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве журналистки во время беспорядков в Северной Ирландии
Британская
полиция задержала подозреваемых в убийстве журналистки Лайры Макки во время беспорядков
в городе Лондондерри в Северной Ирландии.
Как сообщает BBC, ими оказались двое молодых людей 18 и 19 лет. Обоим
задержанным инкриминируют терроризм.
Ранее сообщалось,
что в Лондондерри неизвестные убили 29-летнюю журналистку.
Это произошло на
фоне массовых беспорядков и столкновений с полицией, которые проходили там накануне
празднования ирландскими националистами годовщины восстания против британцев 1916
года.