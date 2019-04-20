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Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве журналистки во время беспорядков в Северной Ирландии

Сегодня, 11:56
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Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве журналистки во время беспорядков в Северной Ирландии - фото

REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Подозреваемым в убийстве Макки инкриминируют терроризм

Британская полиция задержала подозреваемых в убийстве журналистки Лайры Макки во время беспорядков в городе Лондондерри в Северной Ирландии.

Как сообщает BBC, ими оказались двое молодых людей 18 и 19 лет. Обоим задержанным инкриминируют терроризм.

Ранее сообщалось, что в Лондондерри неизвестные убили 29-летнюю журналистку.

Это произошло на фоне массовых беспорядков и столкновений с полицией, которые проходили там накануне празднования ирландскими националистами годовщины восстания против британцев 1916 года.

Теги:   Журналист Убийства Северная Ирландия Великобритания

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