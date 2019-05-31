Полиция Венгрии задержала украинца по делу о крушении теплохода в Будапеште
Полиция Венгрии задержала украинца, который управлял речным теплоходом Viking Sygin и врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.
Как сообщили в венгерском правоохранительном ведомстве, 64-летний украинец из Одессы был задержан и допрошен.
Правоохранители ходатайствуют о его аресте. Его подозревают в халатности, повлекшей гибель людей.
Для выяснения обстоятельств происшествия в штабе полиции Будапешта было назначено расследование с участием специалиста по морскому судоходству.
Напомним, столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая. На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа — граждане Венгрии.
В результате столкновения семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.
Представитель венгерской полиции сообщил, что гражданин Украины является капитаном речного теплохода Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным теплоходом Русалка в Будапеште.
Поиски пропавших без вести продолжаются.