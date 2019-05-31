Полиция Венгрии задержала украинца по делу о крушении теплохода в Будапеште 31 мая, 07:54 Цей матеріал також доступний українською Bernadett Szabo/Reuters Украинец был капитаном корабля, который врезался в прогулочный катер Bernadett Szabo/Reuters

Полиция Венгрии задержала украинца, который управлял речным теплоходом Viking Sygin и врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.

Как сообщили в венгерском правоохранительном ведомстве, 64-летний украинец из Одессы был задержан и допрошен.

Правоохранители ходатайствуют о его аресте. Его подозревают в халатности, повлекшей гибель людей.

Для выяснения обстоятельств происшествия в штабе полиции Будапешта было назначено расследование с участием специалиста по морскому судоходству.

Напомним, столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая. На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа — граждане Венгрии.

В результате столкновения семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

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Представитель венгерской полиции сообщил, что гражданин Украины является капитаном речного теплохода Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным теплоходом Русалка в Будапеште.

Поиски пропавших без вести продолжаются.