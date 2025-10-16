В словацком селе Косорин неизвестные повредили памятник Словацкому национальному восстанию, на постаменте которого установлен советский танк Т-34. На монументе появились надписи «Да здравствует Цинтула» и «русские — отвратительные».

Об этом сообщает Aktuality.

Словацкая полиция начала расследование факта появления надписей на постаменте. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток предположил, что к инциденту могут быть причастны сторонники оппозиции.

Реклама

По его словам, они «одобряют покушения на премьер-министра, распространяют ненависть к отдельным группам людей и прибегают к вандализму в отношении памятников, которые являются частью национальной идентичности и исторической памяти».

Глава общины Дарья Морвайова отметила, что подобные случаи вандализма ранее в селе не случались.

«В основном дети просто лазили на танк и могли его немного повредить, но ничего подобного мы не имели. В селе также выставлен истребитель МиГ-15 из более позднего периода, и с ним подобных случаев не было. Когда одна из жительниц сообщила мне об этом, я была шокирована», — сказала она.

Утром 15 октября в селе начали работы по очистке постамента памятника от надписей, впрочем пока неизвестно, удастся ли это сделать без повреждения каменной поверхности.

По словам главы общины, вандализм, вероятно, совершил кто-то, кто хорошо ориентируется в местности. Она также отметила, что среди жителей села не слышала одобрения подобных действий, напомнив о похожем случае, который в прошлом году произошел в соседней Гандловой.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

15 мая 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение — в него выстрелили несколько раз. Инцидент произошел в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы. Фицо получил тяжелые ранения и находился в критическом состоянии.

Позже появились фото подозреваемого, его задержали — это 71-летний Юрай Цинтула, писатель и сторонник оппозиционной партии Прогрессивная Словакия.

Сразу после нападения врачи провели операцию премьер-министру Фицо.

16 мая того же года полиция Словакии предъявила обвинение мужчине, который пытался убить Фицо. Ему грозит пожизненное заключение. 18 мая суд взял его под арест.