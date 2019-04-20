Полиция определила очаг возгорания в Нотр-Даме, он находился возле шпиля
Французская полиция определила точное место возгорания, с которого начался пожар в Соборе Парижской Богоматери.
Об этом сообщает CNN, со ссылкой на источники в полиции.
Полиция изучила большое количество видео и фотографий очевидцев пожара и определила, что очаг возгорания находился в центральной части собора возле основания шпиля.
Также в полиции предполагают, что датчики пожарной сигнализации в соборе могли работать некорректно. Когда служба безопасности заметила пожар, высота пламени достигала трех метров.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Пожар в соборе удалось потушить утром 16 апреля.
Спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. По данным властей, "самые ценные сокровища", которые хранились в соборе, уцелели.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.
В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить 1 млрд евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.