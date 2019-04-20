Полиция определила очаг возгорания в Нотр-Даме, он находился возле шпиля Сегодня, 15:29 1048 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yves Herman Очаг возгорания в Соборе Парижской Богоматери находился возле шпиля REUTERS/Yves Herman

Французская полиция определила точное место возгорания, с которого начался пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Об этом сообщает CNN, со ссылкой на источники в полиции.

Полиция изучила большое количество видео и фотографий очевидцев пожара и определила, что очаг возгорания находился в центральной части собора возле основания шпиля.



Также в полиции предполагают, что датчики пожарной сигнализации в соборе могли работать некорректно. Когда служба безопасности заметила пожар, высота пламени достигала трех метров.



15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Пожар в соборе удалось потушить утром 16 апреля.



Спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. По данным властей, "самые ценные сокровища", которые хранились в соборе, уцелели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить 1 млрд евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.