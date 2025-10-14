В Норвегии наказали иностранцев, которые запускали дроны вблизи аэропорта

Полиция Норвегии приняла решение оштрафовать двух мужчин, которые запускали беспилотники в запретной зоне вблизи аэропорта Саннефьорд на юге страны, сообщает NRK .

Мужчина польского происхождения был оштрафован на 12 тысяч норвежских крон (1180 долларов) за запуск дрона возле аэропорта вечером 13 октября. Кроме того, у него конфискуют дрон.

Аналогично наказали и болгарского мужчину в возрасте более 40 лет, который управлял дроном в той же местности вечером 12 октября.

По словам полиции Норвегии, поляк не согласен со штрафом и конфискацией беспилотника, и, вероятно, его дело будет передано в суд. Болгарин еще не решил, будет ли оспаривать наказание в судебном порядке.

В Норвегии в ночь на понедельник, 6 октября, заметили неизвестные беспилотники над аэропортом Осло.

Отмечается, что в районе аэропорта заметили от трех до пяти беспилотников. В то же время в полиции заявили, что информация о появлении БПЛА над Осло пока не подтверждена.

23 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Россия один раз весной и дважды летом 2025 года нарушила ее воздушное пространство.

27 сентября в Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд. На следующий день в Норвегии из-за неизвестного дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.

30 сентября в аэропорту норвежского города Бреннейсунн зафиксировали пролет неизвестного беспилотника. Также полиция Норвегии получила сообщение о дроне над газовым месторождением Equinor в Северном море.

Ранее о похожих инцидентах сообщали в Швеции и Дании, где также замечали беспилотники над военными объектами.