В Норвегии наказали иностранцев, которые запускали дроны вблизи аэропорта
Полиция Норвегии оштрафовала двух мужчин за запуск дронов (Фото: Pedro Aragão via Wikipedia)
Полиция Норвегии приняла решение оштрафовать двух мужчин, которые запускали беспилотники в запретной зоне вблизи аэропорта Саннефьорд на юге страны, сообщает NRK.
Мужчина польского происхождения был оштрафован на 12 тысяч норвежских крон (1180 долларов) за запуск дрона возле аэропорта вечером 13 октября. Кроме того, у него конфискуют дрон.
Аналогично наказали и болгарского мужчину в возрасте более 40 лет, который управлял дроном в той же местности вечером 12 октября.
По словам полиции Норвегии, поляк не согласен со штрафом и конфискацией беспилотника, и, вероятно, его дело будет передано в суд. Болгарин еще не решил, будет ли оспаривать наказание в судебном порядке.
В Норвегии в ночь на понедельник, 6 октября, заметили неизвестные беспилотники над аэропортом Осло.
Отмечается, что в районе аэропорта заметили от трех до пяти беспилотников. В то же время в полиции заявили, что информация о появлении БПЛА над Осло пока не подтверждена.
23 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Россия один раз весной и дважды летом 2025 года нарушила ее воздушное пространство.
27 сентября в Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд. На следующий день в Норвегии из-за неизвестного дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.
30 сентября в аэропорту норвежского города Бреннейсунн зафиксировали пролет неизвестного беспилотника. Также полиция Норвегии получила сообщение о дроне над газовым месторождением Equinor в Северном море.
Ранее о похожих инцидентах сообщали в Швеции и Дании, где также замечали беспилотники над военными объектами.