Полиция Луизианы разыскивает местного жителя, убившего пять человек Сегодня, 00:04 1115 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Подозреваемый в стрельбе Дакота Териот ЕРА

Полиция американского штата Луизиана начал поиски 21-летнего Дакоты Териота, который подозревается в убийстве пяти человек.

Об этом передает CNN.

Стрельба произошла в городе Гонзалес, где Териот застрелил своих родителей и своего знакомого. Информации о двух других жертвах в данный момент нет.

Полиция сообщает, что Териот покинул место преступления в неизвестном направлении с оружием на руках.

О мотивах Териота в данный момент не сообщается.

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