Полиция Луизианы разыскивает местного жителя, убившего пять человек
Сегодня, 00:04
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Полиция американского штата Луизиана начал поиски 21-летнего Дакоты Териота, который подозревается в убийстве пяти человек.
Об этом передает CNN.
Стрельба произошла в городе Гонзалес, где Териот застрелил своих родителей и своего знакомого. Информации о двух других жертвах в данный момент нет.
Полиция сообщает, что Териот покинул место преступления в неизвестном направлении с оружием на руках.
О мотивах Териота в данный момент не сообщается.
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