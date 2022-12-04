Полиция определила, откуда в Посольство Украины в Испании отправили письмо с взрывчаткой

4 декабря, 04:36
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Одно из писем взорвалось в Посольстве Украины (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Одно из писем взорвалось в Посольстве Украины (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Полиция Испании определила, что посылка со взрывчаткой, отправленная в Посольство Украины, была выслана из города Вальядолид.

Об этом сообщает Reuters.

Всего было отправлено шесть писем с бомбами, отправителя посылок до сих пор не идентифицировали.

Все письма были отправлены между 24 ноября и 2 декабря 2022 года.

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30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвался пакет, адресованный ему.

После этого Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Позже в Испании обнаружили еще несколько посылок с взрывными устройствами, отправленных в испанские госучреждения и оборонную компанию.

2 декабря МИД Украины заявил, что посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах были глаза животных. Кулеба заявил, что люди, придумавшие эту «операцию», «опасно больны».

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Испания Письмо

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